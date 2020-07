Pro Patria, conferme e addii per lo staff tecnico

Nuova stagione, nuovi giocatori ma anche nuovo staff tecnico per la Pro Patria.

La conferma di mister Ivan Javorcic è stata una notizia molto importante per la società bustocca, al fianco dell’allenatore croato rimarrà il Massimo Sala, alla terza stagione in biancoblu in qualità di vice.

Cambiano invece preparatore atletico e mister dei portieri. Tra qualche ora verrà svelato il nome del “prof” che sostituirà Andrea Disderi, mentre al posto di Augusto Rasori come mister dei portieri tigrotti arriva Renato Redaelli.

Di seguito la nota societaria sul nuovo preparatore dei portieri