«Proposta per Luino», tra una settimana il candidato sindaco

Il segretario cittadino del Pd Giorgio Ferri aveva evocato una data storica per la presentazione della lista appoggiata dal partito di Zingaretti, il 25 luglio.

Centro dell’estate per i neofiti della storia, mentre per chi conosce le tristi vicissitudini del nostro Paese rappresenta la caduta del fascismo, con Mussolini arrestato e la fine di un’epoca (anche se la guerra proseguì ancora a lungo).

Una data dunque anche simbolica che vedrà in concreto svelato il candidato -o la candidata – sindaco che «Proposta per Luino – Un voto per cambiare» schiererà con l’intento di guidare il paese «capoluogo» dell’Alto Verbano per i prossimi 5 anni.

Di nomi in città ne circolano ma è giusto attendere i tempi che la politica si è data, almeno per non incorrere nell’imprevisto della non ufficialità.

Nel frattempo però la campagna “porta a porta“ è cominciata, in tempi di covid e divieti di assembramento, perlomeno sui social.

Il conto alla rovescia da qui al 25 luglio è cominciato con le presentazioni dei singoli candidati che correranno come consiglieri comunali nell’apposita pagina facebook.

Un volto, una storia e uno slogan legato ai problemi della città (nella foto, Sofia Focarete, 19 anni, una delle candidate consigliere).

