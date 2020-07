Pubblicato su YouTube il super-concerto a sostegno di Asst Valle Olona e associazioni

E’ pubblicata su You Tube l’anteprima del video realizzato nello scorso mese di giugno nell’ambito di “Progetto Live”, iniziativa ideata da Carlo Prandoni, titolare del service Carlone Sound Check, che ha visto undici di band del territorio esibirsi al teatro Sociale allo scopo di raccogliere fondi per quattro realtà del territorio: Croce Rossa, La Casa di Chiara, Asst Valle Olona e cooperativa Effatà onlus.



«Sono molto soddisfatta dell’esito del progetto, a cui l’Amministrazione ha offerto patrocinio e collaborazione – afferma l’assessore ai Grandi Eventi Paola Magugliani -; il video è molto piacevole, sia da vedere, che da ascoltare, e sono certa che sarà apprezzato da chi ama la musica. Insieme al sindaco Emanuele Antonelli ringrazio Carlo Prandoni e tutti i musicisti per il loro impegno e soprattutto per la finalità benefica del progetto, ci auguriamo davvero che la raccolta fondi abbia il successo che merita. Un grazie anche a Mario Cislaghi, referente del comitato feste, che ha dato una grande mano nell’organizzazione e al teatro Sociale che ha riaperto i battenti dopo il lockdown proprio per questa iniziativa, che si è svolta dal vivo ma senza pubblico a causa delle restrizioni dovute all’epidemia e che ora si propone di arrivare al più vasto pubblico di Internet e dei social».

«Mi auguro che arrivino tante donazioni per questa iniziativa a cui abbiamo collaborato con grande piacere non avendo quest’anno la possibilità di organizzare le tradizionali feste di quartiere – commenta Cislaghi –. L’emergenza sanitaria non ci ha mai fermato, anzi abbiamo in mente altre idee e iniziative che avranno sempre uno scopo benefico e solidale: tra pochi giorni il comitato si riunirà per approfondirle e poi sottoporle all’Amministrazione».

Al video partecipano alcune delle più conosciute band del territorio: Chicco Gussoni Quartet, Cesare Bonfiglio – Swing & songs,Trio Lupo, Urlo, Liga Show, Alfredo Lallo – Celentano Santecorle, Schiamazzi Notturni, Antani Project Biangio, Zuccchero – Real tribute, Lassa sta i Fastidi.

«Ogni gruppo ha registrato un’ora di concerto, nel video pubblicato in questi giorni ognuna compare con il brano più significativo – spiega Prandoni -. Sotto le immagini scorrono i riferimenti delle associazioni a cui saranno devoluti i fondi, è un’idea che ho avuto durante il lockdown guardando il concerto del 1 maggio e che ho replicato a Busto grazie all’adesione convinta delle band e al supporto dell’Amministrazione e delle associazioni. Intanto stiamo realizzando anche i video dei concerti delle singole band che saranno poi diffusi dai gruppi nei prossimi mesi attraverso i loro canali social».