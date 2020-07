Questura, il nuovo Vicario è Enrico Mazza

Da giorno 6 luglio 2020 il dott. Carlo Ambrogio Enrico Mazza, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stata assegnato alla Questura di Varese, quale Vicario del Questore, in sostituzione del Dott. Leopoldo Testa, trasferito ad altra sede.

Nato a Milano, coniugato, con due figli, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Entrato nell’amministrazione della Pubblica Sicurezza nel dicembre 1990 è assegnato alla Questura di Milano, con incarico di Dirigente della IV Sezione della D.I.G.O.S., dedita all’attività informativa inerente i movimenti politici della destra extraparlamentare.

Successivamente, assegnato alla Sez. Antiterrorismo, sempre all’interno della DIGOS milanese, viene incaricato della direzione di attività investigative finalizzate al contrasto e alla repressione, sia di fenomeni eversivi interni, sia di terrorismo internazionale. In questo periodo il dott.Mazza è protagonista della cattura di latitanti in ambito europeo ed extracontinentale.

Di seguito diviene Funzionario del Centro Operativo di Milano della Direzione Investigativa Antimafia, occupandosi di fenomeni criminali di matrice prevalentemente straniera (russa, cinese ed albanese). In particolare diviene responsabile di indagini internazionali antidroga nei confronti di gruppi criminali albanesi ed antiriciclaggio nei confronti di esponenti di organizzazioni mafiose russe, attività caratterizzata dalla promozione e gestione di rapporti di collaborazione con svariate Forze di Polizia europee ed americane. Dopo una parentesi quale collaboratore del S.I.S.Mi, viene nominato Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. “Rho-Pero” della Questura di Milano.

Successivamente, viene trasferito alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, presso il Ministero degli Affari Esteri e poi è nominato Esperto Antidroga presso l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, con competenza sul Venezuela, ma anche su Cuba, Antille Francesi, Antille Olandesi, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Suriname, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadine, Trinidad & Tobago. In questa circostanza ha assunto la funzione di membro della delegazione negoziatrice dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana, in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici, nonché membro della delegazione negoziatrice dell’Accordo di collaborazione di Polizia tra la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana. Responsabile di indagini conclusesi con l’arresto in Venezuela di latitanti ricercati in ambito internazionale per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, diventa Presidente, dal marzo 2011 al marzo 2013, di C.O.D.E.V. (Comunidad de Oficiales de Enlace en Venezuela – Comunità degli ufficiali di collegamento in Venezuela), organizzazione professionale composta dagli Addetti di Polizia delle Ambasciate presenti nel Paese e Commissioni accreditate che si dedicano al contrasto al traffico di stupefacenti e alla lotta contro qualsiasi forma di criminalità.

Nell’aprile 2013 assume l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine e Dirigente supplente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Vercelli e poi Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Verona. Nel febbraio 2015 diviene Capo di Gabinetto della Questura di Verona. Nel settembre 2017 viene nominato Vicario del Questore di Lecco e dal 6 luglio 2020 è Vicario del Questore di Varese.

Il dott. Mazza durante la sua carriera ha frequentato diversi corsi specialistici, tra i quali il “1° Corso sperimentale per la formazione di negoziatori in occasione di presa di ostaggi”, organizzato presso l’Istituto Superiore di Polizia dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione e dall’F.B.I. statunitense, il corso per “Responsabili Unità sotto copertura” organizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, organizzando nel marzo 2009, per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, il corso “Antisequestro per le Forze di Polizia e organismi d’Intelligence venezuelani – C.I.C.P.C. (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas), Guardia Nacional Bolivariana e D.I.S.I.P. (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención)” tenutosi a Caracas.

Tra i vari riconoscimenti avuti durante la carriera vi è quello per la cattura a Parigi di Angelo Izzo, evaso dal carcere di Alessandria e la cattura a Panama di Gianni GUIDO, entrambi responsabili della strage del Circeo, latitante dal 1985 ed evaso dal carcere di Buenos Aires. E’stato insignito della onorificenza dell’Honor al Mérito, concesso dal Comando della Dirección de Procesamiento de Información Delictual della Guardia Nacional Bolivariana del Venezuela.