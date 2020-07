Respinto il ricorso presentato dal chirurgo di Cittiglio contro la sospensione

Respinto il ricorso davanti al giudice del lavoro presentato dal chirurgo accusato di omofobia.

La decisone di sospendere per due mesi il professionista per aver pronunciato frasi inopportune in sala chirurgica rimane dunque valida.

Il primario di Varese e Cittiglio aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice di Varese invocando la sospensione immediata ex art 700 cpc del provvedimento che gli vieta di entrare in ospedale sospendendone quindi la retribuzione.

Contro il medico c’è anche un secondo provvedimento di sospensione per un mese per aver offeso il direttore generale dell’Asst Sette Laghi.