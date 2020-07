Rimandato a domenica il concerto di Nicholas Nebuloni

A causa delle previsioni meteorologiche che annunciano temporali in serata, il concerto del giovane chitarrista Nicholas Nebuloni, in programma questa sera (venerdì) nel parco di Villa Ottolini-Tosi, è rimandato a domenica 5 luglio alle ore 21.30. L’evento, inserito nel calendario BA Cultura per l’Estate, segna anche la ripartenza della Stagione Cameristica organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia, giunta alla quinta edizione.

Info: mail musikademia@gmail.com oppure tel. 340 3143013.