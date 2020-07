Rubava all’interno delle auto parcheggiate, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della stazione di Luino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, mercoledì scorso sono intervenuti al parcheggio del supermercato di Via Fornara per la presenza di un soggetto che si aggirava tra le autovetture in sosta. Al loro arrivo i militari si sono imbattuti in uomo noto ai carabinieri che, incurante di trovarsi in pieno giorno, è riuscito a forzare la serratura di un monovolume di proprietà di una famiglia di svizzeri, che si trovava lì per fare la spesa, e a sottrarre tutto ciò che vi era all’interno.

Sorpreso dai carabinieri il 24enne irregolare di origine marocchina, ha opposto subito resistenza nei confronti dei Carabinieri che hanno dovuto faticare non poco per ammanettarlo non prima di aver dovuto ingaggiare un rocambolesco inseguimento all’interno del parcheggio. Una volta giunta la famiglia elvetica si è potuto constatare come lo stesso sia riuscito a sottrarre circa 40 euro in monete e denaro che si trovavano all’interno della loro auto procedendo poi a restituire quanto loro sottratto.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato al carcere Miogni di Varese dove, nella giornata di venerdì si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto con l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Varese. I Carabinieri della stazione di Luino tengono sempre sotto controllo l’intera area della ex Ratti sia perché molto spesso è frequente luogo di incontro di persone malintenzionate che cercano di commettere piccoli furti su auto, sia perché proprio il soggetto arrestato è solito bivaccare in zona, nonostante in passato gli fosse già stato notificato un divieto di ritorno a Luino da parte del tribunale di Varese.