Sant’Eusebio, Casciago si prepara ad una festa “diversa”

Sarà una festa di Sant’Eusebio necessariamente diversa quella del 2020.

Niente fuochi, niente tavolate sul pratone, niente bancarelle.

La decisione, obbligata dall’emergenza Covid e dall’impossibilità di organizzare eventi molto partecipati come la serata dei fuochi artificiali, ha costretto gli organizzatori a variare il programma.

Venerdì 31 luglio alle 20.30 ci sarà la fiaccolata, che quest’anno non partirà da Vercelli, dove sono ospitate le spoglie del santo: le fiaccole attraverseranno tutti i paesi della comunità pastorale (Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso) fino ad arrivare alla chiesa di Sant’Eusebio; potranno partecipare alla fiaccolata tutti i ragazzi e adulti che abbiano compiuto 16 anni di età e i bambini accompagnati dal proprio genitore. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione.

La serata del 31 luglio, dopo la messa vigilare, si concluderà con l’accensione del pallone, simbolo del martirio.

Il 1 agosto è il giorno del Santo: sono previste messe alle 7, 8.30 e 10.30 con la celebrazione di don Beppe, don Giuseppe Cadonà, al suo ultimo Sant’Eusebio da parroco casciaghese prima di partire a settembre verso la nuova missione a Luino.

Dalle 12 sarà possibile rititare il pranzo da prenotare sul sito della Comunità Pastorale (entro il 30 luglio), in quello che è stato chiamato “S. Eusebio Drive”.

Sarà anche presente un’area dove acquistare acqua, bibite e gelati (sigillati e confenzionati), ma per la paella, piatto speciale della festa di Sant’Eusebio 2020, bisogna prenotare. Chi vuole, può anche acquistare il tipico dolce di Sant’Eusebio.

Dalle 16 un altro momento tradizionale per la comunità casciaghese, l’incanto delle barelle, con le offerte presentate dai membri della comunità e le famiglie chiamate a dare una mano in più quest’anno, in un periodo complicato per diversi motivi, coi proventi che andranno a sostenere il lavoro della parrocchia di Casciago: l’invito è di mettersi insieme, a gruppi o famiglie, per partecipare e riuscire a garantire il successo dell’iniziativa per il bene della comunità.

Alla sera, dopo la messa delle 18.30, ci sarà l’estrazione dei premi della sottoscrizione a premi (biglietti in vendita al costo di 1 euro) che sostituisce la pesca di beneficenza.

Il 2 agosto la festa di Sant’Eusebio sarà conclusa dalla messa dedicata ai defunti nella chiesa di Casciago.

Chi vorrà, come da tradizione, potrà colorare il paese con le coccarde conservate dagli anni passati: un modo in più per dare un segnale importante di festa e di senso di comunità.

La partecipazione alle messe, l’accesso alla chiesa e l’accensione delle candele saranno regolamentati dalle vigenti normative anti Covid. Si invitano tutti i parrocchani e partecipanti alla festa a collaborare per rendere comunque la festa un momento piacevole da trascorrere insieme.

Per informazioni: www.comunitasanteusebio.com