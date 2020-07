Scarico abusivo di liquami nel torrente: nei guai due persone a Colverde

I responsabili di un’azienda agricola di Paré, frazione del comune di Colverde (in provincia di Como, nei pressi di Olgiate Comasco) sono finiti nei guai in seguito a una indagine condotta dai Carabinieri Forestali della stazione di Appiano Gentile. I militari, intervenuti per verificare alcune escavazioni nei pressi di un corso d’acqua, hanno infatti scoperto una tubazione abusiva che consentiva di scaricare direttamente nel torrente Lonee i reflui di una vasca di lavaggio e le acque meteoriche del piazzale di un maneggio.

L’azienda agricola, tra l’altro, si trova all’interno del Parco Regionale Spina Verde e non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dall’ente parco per eseguire questo tipo di interventi e per questo motivo i Carabinieri hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Como nei confronti di due responsabili. Indagati che, però, non sarebbero nuovi a questo genere di violazioni: già all’inizio dell’anno i Carabinieri Forestali e l’Ente Parco avevano rilevato numerose irregolarità sui terreni gestiti dalla medesima azienda.

Tra queste, la realizzazione di baracche e di recinzioni non autorizzate e la presenza di vari depositi di letame nei pressi dello stesso torrente Lonee mettendo così a rischio la salubrità delle acque. Inoltre sono stati registrati altri illeciti nei terreni adiacenti (come l’installazione di tornelli lungo i sentieri per impedire il passaggio delle biciclette o l’abbattimento di alberi esterni alla proprietà) e addirittura nei confronti delle recinzioni che segnano il confine di Stato tra l’Italia e la Svizzera. Una “mossa” per cui sarà contestata la violazione penale di occupazione abusiva del suolo demaniale.

Lungo, quindi, l’elenco dei reati di cui dovranno rispondere i denunciati: abusi edilizi, deturpamento di bellezze naturali, abuso paesaggistico e gestione illecita di rifiuti, oltre che della recente apertura dello scarico abusivo in violazione anche alla normativa di polizia idraulica, il tutto all’interno di un’area protetta di particolare pregio naturalistico.