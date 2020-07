Sequestrati i 25mila camici non consegnati nella sede della Dama

La finanza ha trovato e sequestrato i 25mila capi mancanti della fornitura di camici che Dama Spa aveva inizialmente concordato con Aria, la centrale d’acquisto di regione Lombardia. Dai primi riscontri seguiti alla perquisizione avvenuta martedì nella sede dell’azienda la partita è completa.

Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che è stato fino all’una di notte nella sede della ditta, ha sequestrato inoltre documentazione contabile e corrispondenza e le comunicazioni tra Dini e gli uffici di Aria spa, la centrale acquisiti regionale e la Regione stessa.

La fornitura in questione è quella al centro delle polemiche che riguarda il presidente lombardo Attilio Fontana e il cognato, Andrea Dini, amministratore della Dama spa, entrambi tra gli indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fornitura.