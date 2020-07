Sesto Calende, è Roberta Colombo il nuovo assessore al bilancio

Dopo le dimissioni di Angela Menin dello scorso 10 giugno, Sesto Calende ha il suo nuovo assessore al bilancio: sarà la sestese Roberta Colombo che ha fatto il suo esordio nella giunta di centrodestra oggi, giovedì 2 luglio.

A dare l’annuncio è stata questa sera l’amministrazione seste guidata dal sindaco Giovanni Buzzi, il quale per questo mese aveva temporaneamente trattenuto la delega.

«Vogliamo dare il benvenuto alla dottoressa Roberta Colombo, sestese e professionista del settore – fa sapere la giunta tramite un comunicato –. Con grande entusiasmo e positività ha accetto questo importante incarico. L’occasione è valida per rinnovare i ringraziamenti per l’operato svolto in questi anni da Angela Menin, certi di poter contare sulla sua esperienza nella maggioranza consiliare».