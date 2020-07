Una settimana di sole e temporali

«L’alta pressione determina stabilità prevalente e un aumento delle temperature ma nei prossimi giorni si indebolirà gradualmente con afflusso di correnti più umide che determineranno maggiore instabilità pomeridiana sui monti. Da mercoledì possibile interessamento anche delle aree di pianura nelle ore serali». È la situazione meteo fatta dal Centro geofisco prealpino per i giorni che arriveranno-

In particolare per oggi, lunedì bel tempo estivo su tutta la regione con temperature massime attorno a 29° sulla pianura pedemontana e fino a 33° sulla bassa padana. In montagna formazione di qualche cumulo nel pomeriggio ma probabilmente asciutto. Giornata fotocopia per martedì con soleggiato salvo annuvolamenti e qualche isolato piovasco sui rilievi nel pomeriggio, mentre altrove asciutto. Caldo con lieve aumento delle temperature.

Mercoledì giornata soleggiata e calda. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con locali rovesci e temporali che in serata potranno localmente estendersi anche alla pianura.

LA TENDENZA – Giovedì 23 luglio: in buona parte soleggiato. Sui rilievi formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio accompagnate da alcuni rovesci o temporali che in serata potranno interessare anche le zone pianeggianti. Venerdì 24 luglio: tempo variabile, in parte soleggiato ma a tratti più nuvoloso con piogge a carattere di rovescio o temporale, in particolare dal tardo pomeriggio.