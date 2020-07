“Storie a dieci dita” nel giardino della libreria

Ricomincia da “Storie a dieci dita” l’attività teatrale per bambini in presenza dell’attore e burattinaio varesino Paolo Colombo, figlio d’arte di Betty e Chicco Colombo del Teatro dei burattini di Varese.

Lo spettacolo sarà ospitato dal giardino dell’associazione Spazio Libri La Cornice di Cantù nel pomeriggio si sabato 11 luglio alle ore 18. Un evento a entrata libera, ma su prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti, aperto a tutti i bambini, dai 3 anni in su.

Si tratta di sei storie, più un intermezzo musicale. Protagonisti sono dieci dita, un cappello e un maiale invisibile, accompagnati nelle loro avventure da oggetti quotidiani dipinti, segati in due, dotati di occhi, frantumati e incollati di nuovo insieme, rubati alla cucina, prestati alla scena e mai più restituiti.

Cose camuffate da qualcosa d’altro, oppure semplicemente presentate come se stesse, solo in modo diverso; messe nelle mani di un burattinaio che cerca di assecondare le loro recondite ambizioni teatrali, di far avverare il segreto desiderio degli oggetti, anche dei più comuni: raccontare delle storie.

“Dieci dita” è uno spettacolo di teatro di figura che di storie ne racconta tante, ognuna con uno strumento teatrale differente. I burattini a guanto della tradizione narrano una piccola storia d’amore, senza parole, che sboccia tra due gattini attorno a una sedia a sdraio; il teatro d’oggetti mette in scena le varie attrazioni di un luna park e racconta di quando il mare era chiuso in un baule; la musica introduce una cantante di gomma piuma francese (francese è la cantante, non la gomma piuma); le mani poi, che sono forse le protagoniste segrete di tutto lo spettacolo, si spogliano di ogni travestimento e si offrono allo sguardo così come mamma le ha fatte, prima della scoperta di qualsiasi burattino: “a mani nude”.

Per prenotare la propria partecipazione all’evento è possibile contattare la libreria allo 031 700571.

Spazio Libri La Cornice è in viale Ospedale 8, a Cantù.