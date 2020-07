Treni, ritardi su Luino, Saronno e Malpensa

Mattinata di ritardi su diverse linee ferroviarie, per seguire la circolazione in tempo reale è possibile collegarsi con l’apposita pagina di Trenord

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE



Il treno 24104 (MILANO P. GARIBALDI 06:17 – SARONNO 07:24) sta viaggiando con 16 minuti di ritardo.

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 25378 (GALLARATE 08:13 – LUINO 09:15) oggi no sarà effettuato a causa dell’improvvisa sostituzione del personale in turno per un imprevisto.

Il treno 25319 (LUINO 06:45 – GALLARATE 07:41) oggi non sarà effettuato per esigenze tecniche non risolvibili in tempi brevi.

Il treno 25307 (LUINO 06:19 – MILANO P. GARIBALDI 07:56) sta viaggiando con 23 minuti di ritardo a causa dell’improvvisa sostituzione del personale in turno per un imprevisto.

Il treno 25307 (LUINO 06:19 – MILANO P. GARIBALDI 07:56) partirà con 25 minuti di ritardo a causa dell’improvvisa sostituzione del personale in turno per un imprevisto.

MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO

Aggiornamento: il treno 25558 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:13 – MENDRISIO 07:27) è rimasto fermo a Busto Arsizio Nord, per un guasto al treno, ora risolto. Sta viaggiando con 44 minuti di ritardo.