Ubriaco colpisce il padre con una testata: arrestato un 33enne di Novara

I Carabinieri della Compagnia di Novara hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne, novarese, disoccupato e con precedenti.

L’uomo, in un contesto di perduranti violenze e maltrattamenti cui sottoponeva i genitori da oltre un anno, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio, ubriaco, ha aggredito il padre colpendolo con una violenta testata al volto.

Davanti ai Carabinieri, intervenuti a seguito della chiamata della vittima, il 33enne ha minacciato di morte i genitori oltre ad esibire un atteggiamento ostile nei confronti dei militari.

L’uomo non si è calmato nemmeno in Caserma, dove ha tentato di afferrare una sedia per scagliarla contro i Carabinieri, che lo hanno subito immobilizzato.

Il 33enne è stato arrestato e si trova ora presso la casa circondariale diNovara, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.