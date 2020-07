Un maestro in corte: omaggio a Gianni Rodari

Bambini protagonisti di avventure fantasiose, lontanissime dalla realtà, eppure, allo stesso tempo, incredibilmente piantati con i piedi per terra. Merito della magia del Maestro Gianni Rodari, cui è dedicato l’evento in programma per la sera di sabato 1 agosto alle ore 21 nel centro storico di Castiglione, nella magica cornice della corte Castiglioni di Monteruzzo (la corte del Doro in via Roma 25).

Promossa dall’associazione Arte Diem con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e inserita nel calendario ufficiale degli eventi per il centenario rodariano, la serata propone “un viaggio con la fantasia alla scoperta di alcuni tra i brani più suggestivi di Rodari”.

“A 100 anni dalla nascita, a 50 anni dal premio Andersen, a 40 anni dalla morte il grande Rodari svela una mondo fantastico, moderno e surreale che è al contempo uno spaccato concreto della realtà in cui viviamo”.

In ottemperanza alle norme anti-contagio l’accesso ai bambini è consentito con un accompagnatore adulto per nucleo familiare ed è necessario prenotarsi al 3471607885 entro le ore 12 di sabato 1 agosto.

L’evento è pensato per bambini indicativamente dai 5 ai 10 anni.

La mascherina è obbligatoria.

Ingresso gratuito.

In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa.