Vedano Olona attiva il servizio PagoPA

Un altro tassello importante nella trasformazione digitale. Da pochi giorni è attivo nel Comune di Vedano Olona la piattaforma PagoPA, un sistema per rendere più semplici, sicuri, veloci e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica amministrazione.

«L’avvio dei processi di evoluzione digitale del Comune – commenta l’amministrazione – ha avuto un’accelerazione anche a causa dell’emergenza sanitaria. Il nostro obiettivo è rendere Vedano un paese sempre più aggiornato in fatto di diritti digitali della persona, semplificando la vita al cittadino e dei dipendenti comunali stessi».

PagoPA è una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modalità standardizzata. PagoPA permette di pagare utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ATS. Tutto secondo la modalità di pagamento preferita, con la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento, conoscendo preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare e avendo garanzia della correttezza dell’importo da pagare in tempo reale.

A Vedano i pagamenti potranno essere inoltre effettuati direttamente passando attraverso il sito del Comune (cliccando sull’icona PagoPA che sarà posta in evidenza in sulla pagina principale). Una volta collegati al link, si accede a un portale da dove è possibile gestire i pagamenti verso il Comune. Si possono effettuare tali operazioni in qualunque luogo e momento della giornata, senza doversi recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, smartphone, tablet) e scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online, ossia bonifici bancari e le carte di credito, di debito o prepagate.

Il servizio mette a disposizione anche le ricevute di pagamenti effettuati al di fuori di questo Portale, purché all’interno del sistema PagoPA. I pagamenti effettuati sul sito del Comune o con le app del proprio Ente Creditore, della propria Banca o degli altri canali di pagamento, potranno essere eseguiti con carte, conto corrente, CBILL. Si potrà comunque pagare anche in maniera più tradizionale sul territorio (ad esempio in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato) anche in contanti, con carte o conto corrente. L’adesione al sistema, che diventerà presto un obbligo di legge, offre anche il vantaggio di usufruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile, non oneroso e più in linea con le esigenze dei cittadini.

«Dopo il Sue (Sportello unico per l’edilizia), PagoPA rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi comunali – afferma il sindaco Cristiano Citterio -. Un risultato che arriva alla fine di un lungo percorso di revisione dei processi all’ente e che porterà benefici a tutti i soggetti coinvolti».

Soddisfatto anche il consigliere delegato all’Organizzazione e Semplificazione, Andrea Calò: «Un’azione che ogni ente virtuoso dovrebbe attuare: semplificare e tracciare pratiche e pagamenti in maniera tale che il cittadino sia messo nelle condizioni di poter assolvere ai propri doveri, anche da casa, e al tempo stesso eliminando code, carta e difficoltà di archivio. Un progetto che troverà un importante riscontro grazie alla collaborazione tra cittadini e uffici comunali di cui abbiamo avuto testimonianza in questo periodo d’emergenza».