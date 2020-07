Via Adamello e Doberdò a Giubiano, continua il piano asfaltature a Varese

Via Adamello e Doberdò a Giubiano. E ancora: via Borghi, Virgilio, Robarello, Toce e Alesini. Proseguono senza sosta i lavori del piano asfaltature del Comune di Varese che, come detto più volte, quest’anno si sta concentrando in particolare sulle strade di quartiere. Oggi i macchinari per le asfaltature erano all’opera a Giubiano e in via Borghi. Nei prossimi giorni i lavori si sposteranno nelle altre vie.

Per quanto riguarda la via Adamello e Doberdò a Giubiano, oltre al nuovo asfalto i lavori prevedono anche la realizzazione di nuovi parcheggi gratuiti che saranno regolati dal disco orario nei soli giorni feriali. In più verrà creato un nuovo stallo esclusivo per le persone con disabilità. Questa soluzione è stata concordata anche con i residenti della via Adamello e Doberdò. Inoltre verrà realizzata una nuova tracciatura per una banchina pedonale nei tratti sprovvisti di marciapiede.