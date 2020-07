Viaggiare sicuri: iniziativa di sensibilizzazione del Comune di Cassano al casello di Gallarate

Domani, sabato 1 agosto, dalle 9.00 alle 11.30 al casello autostradale di Gallarate sarà presente il Comune di Cassano Magnago che ha aderito per il quinto anno consecutivo all’iniziativa “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna per la sicurezza sulle strade delle vacanze: chi si mette in viaggio verso la meta delle ferie, insieme al biglietto dell’autostrada, riceverà il pieghevole della campagna.

Il tema di questa edizione non poteva che coniugare la sicurezza stradale con quella sanitaria: in questa estate così particolare diventa infatti ancora più importante invitare alla prudenza su questi due fronti in tutte le tappe dei nostri viaggi. A ricordarlo centinaia di aderenti in tutta Italia, tra amministrazioni locali, autostrade, associazioni e media, con l’abituale collaborazione di testimonial d’eccezione come Piero Angela, Patrizio Roversi, Vito Bicocchi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli, per non dimenticare anche uno sguardo alla sostenibilità.

Quanti si metteranno in auto per raggiungere la meta delle vacanze, sabato troveranno il casello di Gallarate un po’ diverso dal solito. Il Sindaco ed il gruppo di Protezione Civile di

Cassano Magnago accoglieranno i viaggiatori con un sorridente “buon viaggio”, un pieghevole e un invito particolare: quello di iniziare lo svago solo una volta raggiunta la

destinazione, perché una guida sicura comincia con lo stare lontano da ogni distrazione al volante.

«Sono bastati i primi mesi di questa Fase 2 – ricorda nel suo messaggio per Vacanze coi Fiocchi lo storico testimonial Piero Angela – con un nuovo improvviso aumento delle tragedie stradali dopo mesi di pausa, a ricordarci quanto siano importanti l’attenzione e la prudenza quando ci si mette alla guida. Un’attenzione che quest’anno va ampliata anche al tema della prevenzione sanitaria che, anche in questi mesi dove la voglia di viaggiare e vivere all’aria aperta è comprensibilmente aumentata, richiede a ciascuno di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari a contenere la diffusione del virus». Vacanze coi Fiocchi è realizzata con il patrocinio di Camera dei Deputati, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Anci, Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale – Regione Emilia-Romagna ed è ideata e coordinata dal Centro Antartide di Bologna in collaborazione con AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)