A Viggiù l’estate ri-vive tra musica, cinema e letture

Si è aperto nel fine settimana con la musica di Desafinado Project (qui sopra nella foto diMD67 photography) il programma di iniziative per l’estate che il Comune di Viggiù ha messo a punto in collaborazione con la Filarmonica Puccini, la Soms e la Protezione civile.

Nel programma sono compresi gli appuntamenti di Musica in Villa e proiezioni di film per adulti e ragazzi in collaborazione con Filmstudio90 nell’ambito di Esterno Notte.

Tra gli appuntamenti letture dal racconto filosofico di Voltaire “Candido o l’ottimismo”, teatro canzone con la compagnia Teatro invito e una serata dedicata all’Eneide di Virgilio.

Tutti gli appuntamenti (ad esclusione dei film di Esterno notte) sono ad ingresso gratuito.

Qui la locandina con il programma completo degli appuntamenti