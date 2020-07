Volandia cresce ancora: l’ultimo arrivato è un addestratore M346

È arrivato dallo stabilimento Leonardo di Venegono Superiore a Volandia e vi rimarrà per almeno 5 anni l’M346, da molti addetti ai lavori ritenuto il miglior addestratore a livello internazionale.

Si tratta del secondo prototipo dei tre iniziali e ad oggi l’unico rimasto: un esemplare di grande prestigio che andrà ad arricchire la già corposa collezione del Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa.

«Dopo i necessari lavori di rimontaggio e messa a punto da parte dei nostri volontari – spiega Marco Reguzzoni, presidente di Volandia – l’M346 sarà esposto all’ingresso del museo. Un pezzo da novanta di cui andar orgogliosi e proprio per questo ci tengo a ringraziare il nostro curatore ingegner Maurizio Longoni che ha seguito tutto l’iter e la Leonardo Velivoli per il prestito. Un sodalizio che ci auguriamo prosegua su tanti altri progetti e che non fa altro che dare lustro e prestigio al nostro museo».

La dinamicità e la crescita del museo ricavato nelle storiche Officine Caproni non sembra essersi arrestato neanche con il lockdown, come dimostra questa recente acquisizione e le tante iniziative messe in campo già dal 22 maggio scorso, data della riapertura del museo: a partire dall’ingresso gratuito per gli under 12, al campus estivo anche per i più piccoli, all’apertura di una zona giochi esterna con accessi contingentati, alla riapertura delle visite ai grandi aerei, all’accesso al planetario e ai simulatori di volo.

L’offerta del museo è tornata pertanto ad essere completa al cento per cento.