44 euro di multa per aver superato la linea

Pubblichiamo lo sfogo di Federico Mattei, cittadino di Varese, per aver preso una multa nonostante si fosse fermato al semaforo di via Staurenghi

Gentile direttore,

Eccomi nell’atto in cui commetto un pericoloso atto di pirateria stradale al semaforo tra via Sacco e Staurenghi.

Sono fermo al rosso col freno tirato senza invadere l’incrocio come specificato nel verbale o le strisce pedonali.

Non discuto la regola ma il metodo di incassare 44 eurini che a me non cambiano la vita ma forse a qualcun altro si.

Caro Signor Sindaco Davide Galimberti che misero modo di far cassa verrebbe da dire.

Ma quello che più offende sono due punti in meno sulla patente; perchè? Ah già il codice stradale.

A proposito sa che c’è tanta gente che guida col cellulare in mano e non viene mai sanzionata, basta fermarsi a guardare per credere. E che dire delle decine di ciclisti che passano col rosso?

Con delle istituzioni così “vicine” alla cittadinanza val la pena di far mente locale alla prossima tornata elettorale.

Cordialmente.

Ferdinando Mattei – Varese