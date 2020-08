Al Museo del Tessile è in programma “Dililìa Parigi”

Il penultimo appuntamento con il cinema sotto le stelle è previsto per sabato 22 agosto alle ore 21.30 presso il Giardino Quadrato del Museo del Tessile con il film d’animazione francese “Dililì a Parigi“, diretto dal regista Michel Ocelot.

La rassegna cinematografica estiva, inserita nella programmazione di “BA Cultura per l’estate”, è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le tre realtà attive tutto l’anno in città nell’ambito della promozione cinematografica, l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il BA Film Festival e il circuito “Sguardi d’Essai”.

Di seguito la trama del film:

Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi di straforo sulla nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l’insegnante anarchica Louise Michel, di cui diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine. I posti disponibili sono 150 per cui è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo: prenotazioniBAcinema@gmail.com.