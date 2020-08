Alfieri (PD): “A Malpensa servono test rapidi. La Regione non si faccia trovare impreparata”

Il senatore del Pd Alessandro Alfieri ha visitato oggi, lunedì 31 agosto, la struttura messa in campo da Ats Insubria al Terminal 1 di Malpensa per effettuare i tamponi ai passeggeri provenienti dai Paesi a rischio. «Il controllo dei passeggeri in aeroporto comincia a funzionare – dice Alfieri – c’è però un collo di bottiglia per quanto riguarda gli esiti che arrivano anche dopo 4 o 5 giorni. Un lasso di tempo che non possiamo più permetterci, anche in vista dell’accordo tra Italia, Germania, Francia e Spagna sull’estensione dei tamponi a tutti i passeggeri in transito tra i quattro grandi Paesi europei. A Fiumicino la Regione Lazio ha messo in campo test rapidi che danno il risultato dopo appena 15 minuti; questo è un esempio da seguire. Personalmente farò la mia parte – conclude Alfieri – affinché in tutti gli aeroporti italiani sia introdotto un metodo omogeneo e rapido, Regione Lombardia si impegni a fare altrettanto per le sue competenze perché non sono più ammissibili errori, ritardi o leggerezze nella battaglia al coronavirus».