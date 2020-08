Aperitivo e visita guidata per scoprire il Castello Visconteo di Fagnano Olona

La Pro loco di Fagnano Olona, con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona, organizza un aperitivo al Castello Visconteo in programma sabato 22 agosto alle 17.

L’evento prevede la visita guidata al Castello Visconteo (in piazza Cavour a Fagnano Olona) ed un brindisi estivo al termine del “tuffo” nella storia locale, con aneddoti e curiosità.

Nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del Covid-19, è necessaria la prenotazione entro il 20 agosto al numero 391 7110348 (inviando WhatsApp o telefonando in orario serale) indicando nome e numero di partecipanti. Il costo dell’aperitivo sarà comunicato in fase di prenotazione.

I posti a disposizione sono limitati e sarà garantito il distanziamento sociale. I volontari della Pro loco Fagnano Olona misureranno la temperatura all’ingresso. Saranno ammesse solamente le persone che indosseranno la mascherina.

I volontari della Pro Loco ripercorreranno con i presenti la millenaria storia del maniero fagnanese, dalle origini fino ai giorni nostri. Lo sviluppo architettonico e le ultime scoperte nel sotterraneo, le pitture murali e le decorazioni interne, unitamente alla meravigliosa vista dal belvedere sulla Valle Olona e al racconto sulla scoperta di numerose entità (fantasmi) che si aggirano tra le mura, attirano sempre l’attenzione delle persone intervenute.

L’iniziativa della Pro loco di Fagnano Olona si inserisce nel calendario degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le altre associazioni locali per questa estate 2020.

Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sulle iniziative, consigliamo di visitare il sito della Pro loco Fagnano Olona.