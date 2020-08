Canicola d’agosto, da domenica temperature in calo

Temperature massime che potranno spingersi fino a 36 gradi in quello che si prepara ad essere il giorno più caldo d’agosto. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino annunciano una giornata soleggiata e molto calda in tutte le zone di pianura. In montagna è prevista maggiore nuvolosità e possibilità di locali rovesci o temporali in tarda mattinata e nel pomeriggio, in progressivo spostamento ad est.

Il caldo dovrebbe progressivamente diminuire nei prossimi giorni: l’alta pressione inizia a indebolirsi con l’avanzare di un’area di bassa pressione dall’Atlantico. La giornata di domenica vedrà tempo parzialmente soleggiato ma dalla tarda mattinata nuvolosità a tratti estesa accompagnata da alcuni temporali a partire dai rilievi e in successiva estensione alla pianura.