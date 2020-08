Caronnese, 1-1 in amichevole contro la Vergiatese

Nonostante le condizioni climatiche non ideali, a Caronno Pertusella si è svolta regolarmente – ovviamente a porte chiuse – l’amichevole tra la Caronnese e la Vergiatese.

È finita 1-1 la sfida tra la squadra di mister Roberto Gatti, ex di turno, e la formazione di Paolo Tomasoni. Le reti sono state siglate da Santonocito per la Caronnese con una bella punizione e da Lo Russo su rigore per la Vergiatese.

il prossimo appuntamento per i rossoblu sarà domenica 6 settembre, sempre al “Comunale” di Caronno Pertusella contro la Castanese.