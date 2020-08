Carte sanificate, riparte il maxi torneo di scala 40 a Lonate Pozzolo

Il Covid non fermerà il torneo di scala 40 di Lonate Pozzolo. Domenica 6 settembre l’Associazione Anziani di Lonate Pozzolo ha organizzato il tradizionale torneo di scala 40 nella sede di via Cavour. Per le carte nessun problema: un dispositivo acquistato per l’occasione sanificherà le carte per poter giocare in sicurezza.

Ogni batteria è composta da otto giocatori suddivisi su due tavoli da quattro; la durata della batteria è di 60 minuti. Il punteggio della singola gara è 201. Vengono eliminati i due giocatori con minor punteggio. Si apre a 40 punti con 13 carte: uno, due, tre valgono 16. I jolly valgono 25 punti. La consumazione è obbligatoria. In caso di contestazione la decisione spetta al presidente dell’Associazione Giovanni Desperati.

I premi sono: per il primo classificato prosciutto crudo, pancetta dolce per il secondo, toma per il terzo e gorgonzola dolce per il quarto.