Chiude “per ferie” il cantiere di via Monte Generoso (ma tornerà)

E’ smantellato da oggi il cantiere di via Monte Generoso, nel quartiere di Bizzozero a Varese.

Un cantiere già in essere da settimane e che hanno reso inagibile parte della carreggiata, con tanto di semafori mobili e senso unico alternato.

Ma non sarà una chiusura definitiva: nei prossimi mesi il cantiere infatti ricomincerà, come segnala Bizzozero.net.

I lavori in corso sono funzionali alla sostituzione delle tubazioni dell’acqua e per questo prevedono degli spostamenti man mano che avanzano i lavori: i cantieri interesseranno tutto il tracciato di via Monte Generoso, dall’incrocio con via Carnia (da dove i lavori sono partiti) all’incrocio con via Adriatico.