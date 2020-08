Coldiretti: “Salgono i prezzi della frutta, ma solo nel carrello della spesa”

«Salgono i prezzi della frutta, ma solo nel carrello della spesa. Il settentrione lombardo conferma il trend nazionale mentre continuano le speculazioni al ribasso nei campi che Coldiretti denuncia da mesi. E se i prezzi si gonfiano, in alcuni supermercati fioccano le offerte che promettono convenienza ma rischiano di affossare la frutticoltura della nostra regione». L’allarme viene lanciato dalla Coldiretti che precisa: «Balzano, in particolare, i prezzi al consumo della frutta fresca che fanno segnare un aumento dell’8% ma crollano quelli pagati agli agricoltori con quotazioni che non coprono neppure i costi di produzione. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi all’inflazione a luglio che registra una spinta al rialzo dei prezzi dell’1,4% per gli alimentari, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre l’andamento generale su base annua vede il Paese in deflazione (-0,4%), con una situazione che non si verificava dal giugno 2016».

«Nel carrello della spesa si rilevano aumenti – sottolinea Coldiretti – anche per il pesce surgelato (+3,5%), pasta (+3,2%), zucchero (+2,7%), uova (+2,4%), carni (+2,4%), formaggi (+1,5%) e latte fresco (+1%), legati agli sconvolgimenti della domanda di un mercato che non riesce ancora a tornare alla normalità pre-covid».

«Il clima ha certamente contribuito al rialzo generalizzato dei prezzi, per via delle grandinate a macchia di leopardo che hanno danneggiato i raccolti, soprattutto a giugno, ma quel che è più grave – dichiara Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – è il protrarsi delle speculazioni a danno dei frutticoltori. Spesso i produttori agricoli lavorano sotto i costi di produzione con gravi diminuzioni di reddito che rendono insostenibile la situazione e incrinano la resilienza di un intero comparto, com’è quello della frutta».