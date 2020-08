Dal 18 agosto inizia la preparazione del Città di Varese: prima amichevole il 27

Definito il calendario delle amichevoli che vedranno impegnata la squadra Città di Varese. Si comincia giovedì 27 agosto in casa dell’FBC Saronno, club di Prima Categoria; domenica 30 agosto trasferta in casa della Vis Nova Giussano (Serie D); sabato 5 settembre ospiti della Solbiatese (Promozione) e mercoledì 9 settembre in casa della Castanese (Eccellenza).

La preparazione per i giocatori varesini avverrà nell’impianto sportivo “Stefano Manfredi” di Bardello dal prossimo 18 agosto.

La struttura di Bardello, situata in una zona periferica, è stata definita il posto ideale per svolgere la preparazione visto anche lo spazio adiacente che potrà essere impiegato per la parte atletica. L’impianto di Bardello è sempre stato uno dei più ambiti dalle società del territorio, sia per l’attività delle prime squadre che del Settore Giovanile.

Da parte dell’amministrazione comunale di Bardello c’è stata, da subito, la massima disponibilità nei confronti del Città di Varese che potrà disporre della struttura non solo per le settimane di preparazione ma anche per il futuro prossimo. Il Città di Varese, dopo il completamento delle pratiche burocratiche, ha immediatamente incaricato l’azienda “Vanoni giardinaggio” affinché provveda ed effettuare degli interventi in modo da rivitalizzare il terreno in disuso da alcune stagioni.

Il vice-presidente Stefano Pertile, che nelle ultime settimane è stato il più attivo sul fronte impianto, dice: «Abbiamo preferito restare sul territorio in modo da far sentire vicina la squadra ai nostri tifosi e perché il nostro territorio non ha nulla da invidiare alle località turistiche dove si svolgono le preparazioni delle altre squadre: poi, come diceva Stendhal, tra montagne e laghi da noi a Varese c’è una visione magnifica del paesaggio che nessuno ha. Ringraziamo per la disponibilità l’amministrazione comunale di Bardello, la Pro Loco di Bardello, la ASD Caesar, neo affiliata alla Figc, la società Accademia Visconti e lo storico giardiniere Franco Vanoni per tutta la disponibilità mostrata nei nostri confronti».