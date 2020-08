Elezioni comunali, ad Origgio è pronta la quartina di candidati

Ad Origgio sono quattro i candidati sindaco che si sfideranno alle prossime elezioni comunali che si terranno in ben 1134 comuni in tutta Italia tra poco meno di trenta giorni, precisamente il 20 e il 21 settembre 2020.

Il primo ad ufficializzare la propria candidatura è stato l’ex consigliere comunale Daniele Ceolin, sostenuto dalla lista civica Origgio 2020. Il gruppo ha presentato già da alcune settimane i candidati consiglieri e ha già rivelato alcuni punti del proprio programma elettorale, come il miglioramento del sistema di video-sorveglianza del paese e la realizzazione di una casa delle associazioni.

Lega Nord e La Civica di Origgio si presentano insieme alle elezioni con il candidato sindaco Evasio Regnicoli e la lista Evasio sindaco – Lega e Civica. Vicesindaco per sei anni e assessore per dieci Regnicoli vanta un’esperienza della gestione della cosa pubblica che reputa fondamentale per affrontare le criticità degli anni a venire. Il gruppo ha recentemente presentato i dodici candidati consiglieri comunali, tra cui vi sono anche l’ex sindaco Luca Panzeri e il consigliere comunale uscente Andrea Palomba.

Il centrosinistra corre unito con Sabrina Banfi, candidata sindaca per Origgio Democratica, lista supportata da Insieme per Origgio e il Partito Democratico. Tra i candidati consiglieri presentati vi è anche Domenico Ambrosini, consigliere comunale uscente. Lo slogan scelto dalla lista per la campagna elettorale 2020 è “Un futuro comune nel Comune del futuro”: «Il futuro non può essere progettato in maniera individualistica, perché nulla di ciò che succede nel mondo può esserci indifferente. Un progetto che guarda ad Origgio come ad un paese integrato in un territorio più vasto, le cui scelte diventano rilevanti oltre i confini comunali» ha dichiarato il gruppo.

L’ultimo a scendere in campo è stato Andrea Azzalin con la lista Promuovere Origgio. Vicesindaco e assessore uscente, Azzalin è supportato da Forza Italia e Fratelli d’Italia. All’interno della lista dei candidati consiglieri recentemente presentati vi sono il sindaco uscente Mario Angelo Ceriani, gli assessori Antonella Apicella e Giovanna Oliva e i consiglieri comunali Alessandro Sozzi, Silvia Lucadei e Carlotta Fantoni Galbiati. Il gruppo ha già anticipato che uno dei fiori all’occhiello del programma di Promuovere Origgio sarà la realizzazione di una nuova sede della biblioteca comunale “Maria Pia Galbiati”. «L’obiettivo è dare continuità e stabilità per garantire la normalità» ha dichiarato la lista.

Nei prossime giorni la campagna elettorale entrerà nel vivo e le liste presenteranno i programmi per il paese.

Nello speciale di VareseNews, consultabile al link sottostante, tutte le informazioni su candidati e liste elettorali.