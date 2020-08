Incendio a Vanzaghello, distrutto un magazzino

Violento incendio a Vanzaghello, oggi, sabato 22 agosto, alle 16. Le fiamme si sono sviluppate nel capannone di un magazzino, facendo accorrere vigili del fuoco da Legnano, Busto Arsizio e Inveruno.

Fuoco e fumo hanno destato allarme in via Turati, una strada limitrofa alla ferrovia sulla linea Busto Arsizio – Novara, il cui traffico passeggeri è stato limitato durante le operazioni di soccorso. Per fortuna, all’interno della struttura non c’era nessuno, per cui i danni sono stati soltanto materiali. Qualche preoccupazione per una abitazione vicina investita da alcuni detriti, ma anche in questo caso non si registrano feriti.