Incidente nella notte in via Solferino a Varese

Incidente stradale nella notte di giovedì 6 agosto a Varese.

Le auto si sono scontrate all’altezza di via Solferino, la strada che si conclude con un incrocio e porta verso il centro. A bordo delle vetture tre giovani, una ragazza di 20 anni, una di 27 e un ragazzo di 20 anni. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Varese e i sanitari del 118 che hanno trasportato una delle giovani all’ospedale di Circolo in codice giallo.