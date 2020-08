Incidente in un’azienda agricola, ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito, questa mattina, lunedì 17 agosto, mentre si trovava al lavoro in un’azienda agricola.

L’incidente è avvenuto a Carnago in via Bregano al civico 2 intorno a mezzogiorno. L’uomo, un sessantenne, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri di Saronno e i tecnici dell’Ats Insubria.

(seguono aggiornamenti)