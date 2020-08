Irregolare e senza documenti, scattano le procedure di espulsione

Nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto una pattuglia del commissariato di Gallarate ha sottoposto a controllo due individui sospetti, che si sono divisi al passaggio delle forze dell’ordine per poi rincontrarsi più avanti.

A quel punto è scattato il controllo degli agenti: i due, un tunisino di 30 anni ed un marocchino di 29, entrambi privi di documenti, sono stati perquisiti e al primo è stata trovata dell’hashish del peso lordo pari a gr. 0,7, nascosta nel portafoglio.

Entrambi gli stranieri sono stati accompagnati presso il Commissariato per i rilievi fotodattiloscopici finalizzati all’identificazione.

Oltre alla segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale, a carico del

cittadino tunisino, risultato regolare sul territorio è scattata la denuncia per non aver portato con sé

idoneo documento d’identificazione, mentre per il cittadino marocchino, irregolare in Italia, sono state attivate le procedure per l’espulsione dal Territorio Nazionale.