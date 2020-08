A Malnate torna l’aperitivo in piazza

Tornano gli appuntamenti in Piazza Tessitrici a Malnate e il primo è per sabato 8 agosto con l’Ape-ritivo, dalle 17:30 alle 23:00 organizzato dal Vespa Club Malnate in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio del Comune.

“Non è stato semplice organizzare questo primo evento ma alla fine siamo riusciti”, afferma Renato, uno degli organizzatori. È importante, in un momento come questo, riuscire a ripartire in tutta sicurezza. Infatti ci saranno entrate e uscite separate, contingentamento degli ingressi, misurazione della temperatura corporea e obbligo di mascherina. Inoltre verranno posizionati dispenser per l’igienizzazione delle mani in più punti della piazza.

Ma passiamo al programma: alle 17:30 è previsto l’arrivo in Piazza delle Vespe, dopo un breve tour per Malnate, sarà possibile fare un aperitivo grazie a 3 apecar posizionate a distanza (ovviamente il tutto con servizio al tavolo). Per i più piccoli ci sarà la possibilità di svolgere alcuni laboratori con educatori qualificati e non mancheranno piccoli spettacoli e musica.