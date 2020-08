Una marea di tronchi d’albero a Luino

Le immagini della marea di tronchi d’albero, rami e legni di tutti i tipi sul lago davanti a Luino dopo l’acquazzone è impressionante, come mostrano le foto.

«Forse non si era mai vista una cosa del genere, almeno negli ultimi anni» ha commentato il sindaco di Luino Andrea Pellicini.

«Per risolvere il problema della legna sulle spiagge e nei porti, l’autorità di bacino di Laveno, cui compete l’intervento per conto dei comuni, è già allertata – ha spiegato il primo cittadino – Appena possibile, le imprese già incaricate dal predetto ente faranno la necessaria pulizia, raccogliendo tutto il materiale che mano a mano si depositerà a riva. Per i tronchi d’albero che rimarranno incastrati tra le barche e le banchine dei porti interverrà sempre l’autorità di bacino con mezzi propri. Al momento si sconsiglia del tutto ogni tipo di navigazione perché pericolosa a causa dei tronchi d’albero e i grandi rami che galleggiano in tutto il lago e si spostano con la corrente».