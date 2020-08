Il “Meeting“ da Rimini sbarca sul Lago Maggiore

Rimini ad agosto fa rima con “Meeting“, appuntamento fisso con politica e cultura dell’area cattolica.

E quest’anno un pezzettino di Meeting sarà anche sul Lago Maggiore fra Luino e Germignaga.

«Prendendo sul serio la proposta fatta dagli amici del Meeting, abbiamo pensato di metterci al lavoro per portare un pezzo di Meeting a Luino – Germignaga, con l’ipotesi di offrire la visione online di alcuni incontri presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga, dal 18 al 23 agosto, nel desiderio di un dialogo in presenza con i partecipanti», spiega dal Centro culturale San Carlo Borromeo il presidente Natale Bevacqua.

Quest’anno il Meeting di Rimini, dal titolo “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime” sarà una Special Edition che si svolgerà, dal 18 al 23 agosto al Palacongressi di Rimini, in modalità prevalentemente online.

Sul sito, sul Canale Facebook del Meeting e sull’App del Meeting di Rimini (scaricabile da Google Play ed Apple Store) è disponibile il programma e tutti gli eventi potranno essere seguiti in diretta o in differita.

Da sempre il Meeting è un luogo di incontro e di dialogo, ed ancor più dopo questo particolare periodo che abbiamo vissuto, vuole essere un momento di ripartenza per tutti, come occasione per ridestare quelle domande esistenziali che in questi ultimi mesi sono emerse in modo nuovo.

Riprendendo il titolo, il Presidente del Meeting, Bernhard Scholtz sottolinea che «lo stupore davanti alla realtà, anche nelle circostanze più difficili, genera un’intraprendenza quasi indomabile. Stupirsi anche “solo” della propria esistenza e di quella dell’altro ci fa attingere a fonti di umanità che, in tempi normali, non sapremmo neanche di avere. Senza questa meraviglia non è possibile la ripresa, perché senza di essa ripartire diventa solo un calcolo, a patto però che la meraviglia non si riduca a un fenomeno sentimentale, perché la meraviglia è la consapevolezza che quello che hai davanti agli occhi ti è dato gratuitamente, è per te».

Tutte le informazioni dell’iniziativa sono anche disponibili sul sito del Centro Culturale e sulla pagina Facebook del Meeting Rimini Alto Verbano.