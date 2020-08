Origgio, tutti i candidati in lizza per le elezioni

Ad Origgio sono quattro i candidati sindaco che si sfideranno alle prossime elezioni comunali che si terranno il 20 e il 21 settembre 2020.

Il centrosinistra corre unito con Sabrina Banfi, candidata sindaca per Origgio Democratica, lista supportata da Insieme per Origgio e il Partito Democratico. Promuovere Origgio supporterà il candidato sindaco Andrea Azzalin, vicesindaco e assessore uscente, che sarà supportato da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lega Nord e La Civica di Origgio si presentano insieme con la lista Evasio sindaco – Lega e Civica e il candidato sindaco Evasio Regnicoli, ex vicesindaco e assessore. Infine la lista civica Origgio 2020 si presenta con il candidato sindaco Daniele Ceolin, ex consigliere comunale.

