A Palazzo Verbania con il libro “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra”

Venerdì 7 agosto alle 17 presso la sala conferenze di Palazzo Verbania (Viale Dante – Luino) si terrá la presentazione del libro “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra”.

Interverranno: l’autore del libro Filippo Rossi, giornalista, fondatore del festival Caffeina di Viterbo e direttore del sito di informazione politica ed economica “Business.it”; Claudio Bonvecchio, professore ordinario di Filosofia Politica e già presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione presso l’Universitá degli Studi dell’Insubria e Alessandro Franzetti, dottore di ricerca e già presidente del Consiglio Comunale di Luino.

Rossi sta da mesi girando il Paese per presentare la sua idea di destra liberale, europeista, moderata, non sovranista e che parla alla testa e al cuore delle persone, non alla pancia. Molte persone di diversa estrazione sociale, politica e culturale si sono avvicinate a questo nuovo progetto politico. Nel corso della presentazione del libro, i presenti potranno interloquire coi relatori.