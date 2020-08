Pitone scappa a Travedona Monate: “Aiutateci a ritrovarlo”

Tutto il paese di Travedona Monate è alla ricerca di Moito, il serpente fuggito di casa ieri martedì 11 agosto. Ad avvisare della scomparsa del rettile è stata la proprietaria con un appello su Facebbok diretto a chiunque lo avesse visto e potesse dare una mano a ritrovarlo.

Come afferma la proprietaria, il fuggiasco è un pitone reale di cinque anni. Martedì mattina, non appena i proprietari si sono accorti che il serpente si era allontanato hanno subito chiesto aiuto ai loro vicini attraverso un posto pubblicato sul gruppo Facebook del paese.

«So che il nostro pitone – spiega la proprietaria – potrebbe provocare repulsione o spavento, ma è completamente innocuo, e soprattutto indifeso. Non è pericoloso, non morde, non stritola e non aggredisce nessuno. Se qualcuno dovesse vederlo vi preghiamo di contattarci immediatamente o di segnalarlo alle autorità».

Le ricerche per riportare a casa Moito sono ancora in corso. In base ad alcuni avvistamenti sembra che il serpente possa trovarsi ancora in zona Monate, ma per al momento non è ancora stato ritrovato.