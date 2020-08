Rumore, baby gang e vandalismi: il Parco Lagozza di Arcisate sarà chiuso di notte

L’Amministrazione comunale di Arcisate ha stabilito che nelle ore notturne il Parco della Lagozza verrà chiuso.

«La decisione – spiega il sindaco Gianluca Cavalluzzi – è stata presa dopo che nelle scorse settimane diversi cittadini e commercianti arcisatesi hanno segnalato la presenza di una banda di ragazzini che minacciava e derubava loro coetanei e arrecava danni al patrimonio pubblico. La situazione, seppur in fenomeni minori, era nota e monitorata dalle forze dell’ordine. Purtroppo, il nostro bel Parco Lagozza, da troppo tempo è al centro di raduni poco rassicuranti che creano disturbo alle abitazioni nelle immediate vicinanze. Per questa ragione mi sono attivato chiedendo alle forze dell’ordine di intensificare i passaggi al Parco e nelle aree sensibili del paese».

Ulteriori episodi, segnalati dai cittadini anche sul gruppo Facebook del paese, hanno convinto la maggioranza a deliberare la chiusura serale del Parco Lagozza: «Nelle prossime settimane – annuncia Cavalluzzi – verranno installate le automazioni dei cancelli di ingresso. Contestualmente, con l’ultima variazione di bilancio, abbiamo ulteriormente potenziato la videosorveglianza sul territorio comunale proprio al fine di aumentare i controlli».

Sindaco e amministratori chiedono ai cittadini di continuare a segnalare eventuali situazioni di disturbo alle forze dell’ordine affinché possano intervenire prontamente.