Salvini a Saronno, tutti i vertici della Lega a sostegno di Fagioli

Lunedì 31 agosto a Saronno insieme a Matteo Salvini ci sarà tutto il vertice della Lega al completo per sostenere Alessandro Fagioli per la corsa alla conferma della poltrona di sindaco di Saronno.

Alle ore 17.30 a villa Gianetti a Saronno hanno confermato la propria presenza i parlamentari Giancarlo Giorgetti, Paolo Grimoldi, Stefano Candiani, Dario Galli, Leonardo Tarantino e Matteo Bianchi, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e i consiglieri regionali Francesca Brianza, Marco Colombo ed Emanuele Monti, oltre all’x ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Sarà inoltre presente il presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli.

«È la testimonianza di quanto Alessandro Fagioli sia stimato ad ogni livello – commenta il segretario cittadino leghista Claudio Sala -. Un sindaco capace, che ha avuto la forza e la concretezza di cambiare davvero la musica in città, a partire dalla sicurezza fino alla riqualifica di tante aree saronnesi, e che ha trovato subito il sostegno del nostro Capitano, il quale non ha esitato a rispondere positivamente al nostro invito a partecipare all’evento. Sarà anche occasione per ribadire la vicinanza e il sostegno al nostro segretario Matteo Salvini, vittima della nota persecuzione politica che lo vedrà processato per l’esercizio delle sue funzioni di ministro degli Interni».