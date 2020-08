Sos Malnate, un corso per diventare volontari

«Questa estate non lasciare sogni nel cassetto, riparti con noi! Dal 6 ottobre inizia il nuovo corso per futuri volontari di SOS Malnate», questa è la “chiamata alle armi” da parte della Onlus Malnatese che è pronta a formare una nuova generazione di volontari

«In piena emergenza COVID-19 in tanti ci avete chiamato per chiedere se c’era bisogno di volontari – dichiara il Presidente di SOS Massimo Desiante -. Questo è il momento giusto per impegnarsi, per dare il proprio contributo e passare dalla parte di chi soccorre»

Il corso per aspiranti volontari si terrà alla sede di SOS in via I Maggio 10 a Malnate (ingresso con comodo parcheggio interno da Via Monte Nero 5) il martedì e il giovedì dalle 21 alle 23.

Tutte le informazioni sul corso e su come diventare volontari saranno comunicate la prima sera, martedì 6 ottobre alle ore 21.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione al link presente sul nostro sito (https://www.sosmalnate.it/ diventa-un-volontario-di-sos- entra-far-parte-della-squadra/ ) in modo da garantire l’evento con la massima sicurezza.