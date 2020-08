Trentino in autunno: ecco perché dovresti subito prenotare qui

Dopo afa, temperature bollenti e fatica anche solo a stare fermi, finalmente le temperature iniziano progressivamente ad abbassarsi. Stare all’aperto torna sempre più ad essere gradevole, anche se ci si ritrova con una gran voglia di respirare, di evadere e di stare in mezzo alla natura. Probabilmente questo è il pensiero di tanti o almeno di tutti coloro che amano fare qualche piccola uscita fuori porta a settembre e in autunno. Con l’arrivo della stagione delle castagne e dei colori è bello stare all’aria aperta e ogni occasione è buona per farlo, visto che poi con l’inverno ci rinchiuderemo in casa questa volta con il riscaldamento, anziché con il condizionatore.

Una meta perfetta per l’autunno per una vacanzina fra settembre, ottobre e novembre è di certo il Trentino. Famosa per essere meta per le vacanze in inverno, per via dei comprensori sciistici rinomati, e in estate per la frescura e la presenza dei tanti laghi, sappiate che non è da perdere anche in autunno. Dallo sport al piacere della tavola, dallo stare all’aria aperta alle visite culturali, i motivi per scegliere questa regione per riposare prima dell’inverno sono tanti. Le strutture nel turistiche in regione non mancano di certo, ma la scelta migliore è di certo quella di optare per Clubres residence in Trentino, ce ne ha di alta qualità ad ottimi prezzi. L’alloggio in residence consentirà di essere autonomi, ma sempre comodi e ben serviti.

Perché il Trentino in autunno?

Una regione ricca di laghi spettacolari

Il Trentino è una delle regioni con più laghi. Se questi in inverno sono poetici, in primavera affascinanti, in estate godibili, c’è da dire che in autunno, per via dei colori attorno, diventano a dir poco magici. La vegetazione attorno ad essi è variegata ed ogni tipologia d’albero assume una sfumatura di rosso, arancione e giallo differente, cosicché gli occhi ne restano a dir poco estasiati. Lo spettacolo è unico e difficilmente descrivibile a parole. Le occasioni di fare sport, con una buona muta, non mancano, ma anche solo passeggiare lì attorno con lo scricchiolio delle foglie sotto ai piedi è splendido.

Relax ed escursioni nella natura

Il Trentino, si sa, è sinonimo di natura e lo è anche durante la stagione autunnale. Le sue montagne, i sentieri, i boschi e i paesini di montagna, specie nella tavolozza di colori autunnali, sono qualcosa di prezioso. Qui sarà possibile godere di temperature miti e finalmente respirare dopo la calura estiva, ricaricandosi per il lungo inverno che c’attende. Fra ambienti incontaminati e paesaggi da cartolina, non mancheranno parchi tutti da vivere e da visitare dove il divertimento è assicurato. Le possibilità di escursioni sono tantissime per ogni livello di difficoltà e per ogni tipo di visitatore: c’è l’imbarazzo della scelta. A piedi o sulle due ruote dipende dai vostri gusti, in ogni caso non ci si annoia di certo e le meraviglie da vedere sono tante.

Cultura, storia, tradizione

Il Trentino è una terra ricca di storia e le testimonianze di un passato glorioso e intenso sono ancora ben tangibili in tutto il territorio. Di castelli e musei ce ne sono molti in tutta la regione, quindi in base a dove si alloggia di certo ci sono cose da andare a visitare. I centri più rinomati, poiché più grandi, in Trentino, tuttavia, sono di certo Rovereto e Trento. Il capoluogo in particolare è una città ricca di arte, architettura e storia ed è esso stesso un piccolo museo a cielo aperto attorniato, non è poco, da un paesaggio veramente da cartolina. Oltre al Duomo, noto per aver ospitato il Concilio di Trento, da non perdere è di certo il Castello del Buonconsiglio. A Rovereto invece ci sono il Museo della Guerra e la Campana dei caduti.