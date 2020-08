Un cervo in pieno centro a Laveno

Deve avere avuto nostalgia del lockdown il cervo che ieri sera, poco prima dello scoccare della mezzanotte, è comparso in pieno centro a Laveno Mombello. L’animale ha percorso via Roma, dove c’è la chiesa, e ha imboccato trotterellando via Labiena dietro il bar Milano aggirandosi curioso tra i tavolini dei bar sotto gli occhi sbigottiti dei passanti.

Durante il lockdown, accadeva spesso che animali selvatici, per lo più cinghiali, cervi e caprioli, dopo il tramonto lasciassero boschi e radure per irrompere nelle strade deserte e silenziose. La “clausura” forzata degli umani è finita da tempo, ma le cattive abitudini degli animali a quanto pare continuano.