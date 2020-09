5.000 euro alla biblioteca di Mercallo per comprare nuovi libri

I libri della biblioteca comunale di Mercallo dovranno farsene una ragione, e accettare l’idea che tra poco dovranno stare un po’ più stretti. Il Comune ha infatti ricevuto un finanziamento di 5.000 euro da parte del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per arricchire gli scaffali con nuovi volumi.

La biblioteca di Mercallo è solo una delle tante realtà culturali di tutta Italia che hanno ricevuto una parte dei dieci milioni di euro stanziati dal bando promosso dal Mibact a sostegno della piccola editoria libraria. Le domande per accedere al bando sono aperte fino al 21 settembre.

Le risorse provenienti dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” previsto dal decreto Rilancio verranno ripartite tra i beneficiari (imprese o istituzioni culturali) in misura non superiore all’1% del loro fatturato e in ogni caso mai oltre i 20.000 euro.