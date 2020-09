A8 Milano-Varese chiusa nella notte tra il 10 e l’11 settembre

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di giovedì 10 alle 5 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano e Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano, al km 16, o di Busto Arsizio, al km 24+500.