Abbandona una “montagna di rifiuti” a Cassano Magnago, beccato grazie ai dati nel pc

Aveva abbandonato una “montagna di rifiuti”, come l’ha definita il sindaco Nicola Poliseno, in via Montegrappa a Cassano Magnago.

Il primo cittadino cassanese però non si ha lasciato passare la cosa, ha “investigato” tra i rifiuti riuscendo a risalire al proprietario.

L’autore del gesto è stato rintracciato risalendo ai suoi dati dai computer che lui stesso ha abbandonato, assieme ad alcuni documenti.

Il colpevole è stati convocato in Comune e pesantemente sanzionato.